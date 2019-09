Sastamalassa kokoontuvat piispat keskustelevat muihin uskontoihin suhtautumisesta

Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio

Piispainkokous istuu Sastamalassa tiistaina ja keskiviikkona.

Uskontojen kohtaamisen toimikunta on valmistellut asiakirjaa, joka linjaa, miten luterialisessa kirkossa suhtaudutaan muihin uskontoihin. Piispainkokouksessa luonnos on ensimmäisen kerran käsiteltävänä.

Suomi on entistäkin monikulttuurisempi ja moniuskontoisempi maa. Esimerkiksi islam on tullut uudella tavalla näkyväksi. Muuttuvassa tilanteessa evankelis-luterilaisella kirkolla on kasvava tarve uskontojen väliseen yhteistyöhön.

Piispainkokouksen puheenjohtaja on arkkipiispa Tapio Luoma. Avauspuheen pitää piispa Kaarlo Kalliala.

Porvoon piispan tehtävässä hiljattain aloittanut Bo-Göran Åstrand osallistuu piispainkokoukseen ensimmäistä kertaa.

Seurakuntalaiset tervetulleita iltakirkkoon

Piispainkokouksen yhteydessä järjestetään seurakuntalaisille avoin iltakirkko Tyrvään Pyhän Olavin kirkossa maanantaina kello 18. Ehtoollisjumalanpalveluksen toimittaa piispa Kaarlo Kalliala.