Elviss Krastins suuntaa Turkkiin – “Kovia pelejä tulossa”

FIVB

Miesten lentopallomaajoukkueen yleispelaaja Elviss Krastins on solminut vuoden mittaisen sopimuksen Turkkiin. Hän liittyy pääsarjassa pelaavan Arhavi Bld Sporin riveihin.

“Olen iloinen sopimuksesta. Turkissa on hyvätasoinen liiga ja maa on mielenkiintoisen erilainen. Joukkueessa tulee varmasti paljon vastuuta, joten kovia pelejä on tulossa”, Elviss Krastins ennakoi.

Mustanmeren rannalla Koillis-Turkissa sijaitseva Arhavi on noin 15 000 asukkaan pikkukaupunki. Joukkue sijoittui maansa liigassa edeltävällä kaudella kymmenenneksi.

Elviss Krastins on 24-vuotias. Hän edusti viimeksi ranskalaista Arago de Seteä. Aiemmin hänet muistetaan muun muassa Vammalan Lentopallon riveistä.

Ennen Turkkiin muuttoa Elviss Krastinsin kesän huipentavat EM-kisat Suomen paidassa.

“Tavoitteena on kasvaa joukkueena ja taistella voitoista ja jatkopaikasta. Ollaan tehty hurjasti hommia yhdessä ja koettu paljon, mutta EM-kisoissa on aika näyttää meidän kovuus”, hän sanoo.

Maaotteluita Elviss Krastinsilla on plakkarissa jo 135.