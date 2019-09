Poika päihitti isänsä: 17-vuotias Tuukka Hallia rallisprintin voittoon Säkylässä

Janika Ihanamäki

Olli Kotilainen

Säkylässä ajetussa kansallisessa rallisprintissä nähtiin nelivetoisten yleiskilpailussa huima kamppailu. Tuukka Hallia päihitti isänsä Tomi Hallian.

Sydänmaan soratiellä kaasuteltiin ensimmäistä kertaa rallisprinttiä pitkällä 5,66 kilometrin reitillä. Kilpailijat ajoivat kolme kierrosta, joista nopeimman aika ratkaisi.

Yleiskilpailussa nelivetoisten voittoa saatiin jännittää loppuun saakka. Ensimmäisen kierroksen jälkeen moninkertainen rallisprintin suomenmestari Tomi Hallia Mäntsälän MK:sta oli vahvoilla. Hänen junioriluokassa ajava 17-vuotias poikansa Tuukka Hallia samasta seurasta oli toisena, eikä Järviseudun UA:n Samuli Pokelakaan juuri hitaammin maaliin päästellyt. Pitkä, tekninen ja haasteellinenkin reitti oli kilpailijoille mieleen.

“Hieno tie, on mukava laskea menemään. Reitissä on pituutta, on teknisyyttä, se ei ole helppo, mutta vauhtia sai rajoitinta vastaan suorilla osuuksilla 200 km/h”, Tomi Hallia jutteli ensimmäisen kierroksen jälkeen. Toisella kierroksella Samuli Pokela kiristi vauhtia. Samoin teki Tomi Hallia. Hän piti johtoasemansa, kunnes poikansa lähti liikkeelle. Tuukka Hallialla meni kaikki nappiin ja aika 3:16,82 oli voitokas. Isä Hallia jäi yli sekunnilla. Kolmannen sijan nelivetoisten yleiskilpailussa nappasi myös junioriluokan kuljettaja Niko Riikonen Vihdin UA:sta ajalla 3:18,22.

Tuukka Hallialla on tälle syksylle vielä jäljellä muutama SM-rallisprintin kilpailu, joissa tavoite on saada lisää junioriluokassa kokemusta. Töitäkin pitää tehdä ensin, jotta sunnuntaina haljennut pakosarja on kunnossa. Tunnelma oli silminnähden korkealla.

“Takana on kaksi rallisprinttiä soralla. Tämä kilpailu meni nappiin. Toinen kierros onnistui täysin, maalissa ajattelin, että pääsin lähelle isän aikaa. Sitten tajusin, että menin ohi – voitin isäni!” Tuukka Hallia hehkutti.

Yleiskilpailun kaksivetoisten kärjessä erot olivat selkeämmät kuin nelivetoisissa. Isoimman pystin nappasi Rauman UA:n Jussi Nordberg. Hänen aikansa oli 3:27,98. Toiseksi nopein oli Mynämäen UA:n Marko Heikkilä ajalla 3:31,03. Kolmanneksi niukalla erolla jäi Kokemäen UA:n Ari Salonen aikaan 3:31,36.

Reittiä kehuttiin kilpaa

Säkylän Huoltopiste Rallisprintin takana olivat yhteistyössä Huittisten Urheiluautoilijat ja Säkylän Urheiluautoilijat.

Kilpailu järjestettiin uudessa paikassa ja myös ensikertalaisia oli mukana järjestelyissä melko paljon. “Se toi oman haasteensa. Siihen nähden kilpailu meni hyvin ja haasteista selvittiin”, kilpailunjohtaja Ari-Pekka Saarinen kommentoi.

Reitti sai kuljettajilta runsaasti kiitosta. Se kesti hyvin.

“Kiitos kuuluu kaikille eri yhteistyötahoille, jotka ovat panoksensa kilpailun mahdollistamiseen antaneet”, Saarinen totesi.

Tulokset

Yleiskilpailu, 4-veto (9 kilpailijaa):

1) Tuukka Hallia, Mänts MK, Mitsubishi Lancer E6, 3:16,82

2) Tomi Hallia, Mänts MK, Mitsubishi Lancer, 3:17,89

3) Niko Riikonen VihUA, Ford Fiesta, 3:18,22

Yleiskilpailu, 2-veto (55 kilpailijaa):

1) Jussi Nordberg, RauUA, BMW M3, 3:27,98

2) Marko Heikkilä, MynUA, Toyota Starlet, 3:31,03

3) Ari Salonen, KokeUA, Ford Escort, 3:31,36

…

46) Kimmo Raikunen, HuiUA, Fiat Punto, 4:03,37

48) Jukka Yli-Hellä, HuiUA, Fiat Punto, 4:06,19

Tulokset luokittain