Sastamala pestaa maankäyttöjohtajan

Maankäytön vastuualueelle palkataan Sastamalassa maankäyttöjohtaja. Kaupunginhallitus oli asiasta yksimielinen.

Tällä hetkellä maankäytön vastuualueella on kahdeksantoista vakituista työntekijää ja muutama määräaikainen. Henkilöstön vaihtuvuus on ollut suurta ja saatavuus tiettyihin asiantuntijatehtäviin on ollut vaikeaa.

Maankäytön vastuualueen johtajana ja ympäristölautakunnan esittelijänä on toiminut maankäyttöpäällikkö Merja-Liisa Hannuksela. Hän työskentelee osa-aikaisena ja virka vapautuu ensi syksynä. Vakanssi tullaan lakkauttamaan. Henkilöstömäärä ei siten tule kasvamaan.

Kaupunginhallitus päätti perustaa maankäyttöjohtajan viran marraskuun alusta alkaen.