Ulkomaalaiset vaunut tärittävät junaradalla

Pixabay

Tampereen ja Porin välisellä rautatiellä on tutkittu tärinää. Yksi syy näyttäisi olevan ulkomaalaisten junanvaunujen erilainen teliväli.

Väylävirasto ryhtyi selvittämään asiaa, kun radanvarren asukkaiden yhteydenotot lisääntyivät. Tärinän syytä on selvitetty koeajoilla.

“Alustavien tulosten perusteella näyttäisi varmentuvan se käsityksemme, että ulkomaalaisten vaunujen erilainen teliväli on yksi syy suurempaan tärinään, ei niinkään vaunujen kunto”, sanoo rautatieliikennejohtaja Markku Nummelin.

Tärinä on kiusannut Porin seudulla. Sitä on ilmennyt myös muualla, erityisesti alueilla, joilla on pehmeä maaperä.

Tulosten mukaan vasta merkittävä nopeuden laskeminen vähentäisi oleellisesti tärinän tasoa. Se puolestaan vähentäisi radalle mahtuvien junien määrää, eli heikentäisi matkustajien liikkumista ja elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksia.

Ilmiön tutkiminen jatkuu.