Sastamala liittyi Pyöräilykuntien verkostoon

Pyöräilykuntien verkoston tavoitteena on pyöräilyn merkittävä lisääminen. Sastamala on liittynyt mukaan.

Kaupungissa laaditaan parhaillaan kävely- ja pyöräilyohjelmaa. Tarkoituksena muun muassa on kävelyn ja pyöräilyn edistäminen. Pyöräilykuntien verkostoon liittyminen tukee tätä tavoitetta.

Yhteistyöverkostossa on mukana yli 140 tahoa. Niistä kuntia on lähes 110. Lisäksi jäseninä on yrityksiä, ELY-keskuksia, järjestöjä ja tutkimuslaitoksia. Verkostolla on erittäin keskeinen rooli pyöräilyn edistäjänä ja edunvalvojana.

Sastamalan asukaslukuun perustuva vuosimaksu on 980 euroa. Kuluvan vuoden lopulta sitä ei peritä.