Mauri Kunnaksen kirjoja myyty yli kymmenen miljoonaa

Niclas Mäkelä

Kirjailija Mauri Kunnaksella on tuplajuhlavuosi. Kymmenen miljoonan myydyn kirjan raja on ylittynyt. Esikoisteoksen julkaisusta on tasavuosikymmeniä.

Mauri Kunnaksen suosituimpia kirjoja ovat muun muassa Joulupukki, Seitsemän koiraveljestä ja Koiramäen Suomen historia. Esikoisteos Suomalainen tonttukirja ilmestyi vuonna 1979.

Kirjoja on käännetty 36:lle kielelle ja julkaistu kansainvälisesti 36:ssa maassa. Teoksia on myyty Suomessa ja maailmalla yli kymmenen miljoonaa.

Mauri Kunnakselle on myönnetty lukuisia tunnustuksia, esimerkiksi Pro Finlandia -mitali, Suomen Sarjakuvaseuran Puupäähattu ja valtion kirjallisuuspalkinto.