Vale teemana Vanhan kirjallisuuden päivillä

Samuli Kinnari

Sastamalassa on Vale valikoitunut Vanhan kirjallisuuden päivien teemaksi.

Taustalla on ajatus siitä, että viime aikoina on tuntunut ilmestyneen poikkeuksellisen paljon romaaneja, joiden historiallisen päähenkilön elämäntarinan kirja kertoo. Näitä teoksia luetaan yllättävän usein toden jäljennöksinä. Tietokirjallisuudessa puolestaan on innostuttu kerronnallisuudesta ja tarinallisuudesta.

Vanhan kirjallisuuden päivien hallitus ja ohjelmavaliokunta jatkavat ennallaan. Yhdistyksen puheenjohtaja on kirja-alan asiantuntija Leena Majander-Reenpää. Hallituksen muut jäsenet ovat päätoimittaja Riku Jokinen, kirjakauppias Timo Surojegin, kaupallinen johtaja Reetta-Liisa Pikkola, viestintäjohtaja Kirsti Lehmusto ja opinto-ohjaaja Ulla Yli-Hongisto.

Ohjelmajohtaja on kustantaja Touko Siltala. Jäseninä ohjelmavaliokuntaan kuuluvat kirjailija Paula Havaste, kirjailija-kustantaja Marko Vesterbacka, tiedetoimittaja Mikko Pelttari, päätoimittaja Karo Hämäläinen, toimituspäällikkö Sakari Katajamäki, toiminnanjohtaja Päivi Mäki-Kerttula, viestintäpäällikkö Anne Rutanen, luokanopettaja Kati Solastie ja kirjakauppias Timo Surojegin.

Vanhan kirjallisuuden päivien ohjelma julkistetaan huhtikuussa. Tapahtumaa vietetään Sastamalassa 26.-27. kesäkuuta.