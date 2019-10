Nuorisopassi käyttöön Sastamalassa – “Voisin ehkä kokeilla jotain uutta harrastusta”

Pixabay

Sastamalassa otetaan käyttöön mobiilisovelluksena toimiva Nuorisopassi. Siihen on mahdollista ladata esimerkiksi pääsylippuja harrastuksiin ja tapahtumiin.

Nuorisopassia on tarkoitus pilotoida seiskaluokilla helmi-maaliskuussa. Kokeilussa on mukana noin 280 oppilasta. Palautteiden arvioimisen jälkeen Nuorisopassi on tavoitteena saattaa elokuusta kaikkien yläkoululaisten käyttöön.

“Kuulostaa ihan hyvälle, toivottavasti siihen saadaan junalippuja ja leffalippuja. Voisin ehkä kokeilla jotain uutta harrastusta, vaikka ilma-akrobatiaa, jos sinne pääsee ilmaiseksi”, kommentoi Alma Suhonen ystävineen Sylvään koulun seitsemänneltä luokalta.

Sastamalan kaupunki etsii esimerkiksi yrityksiä ja yhdistyksiä yhteistyökumppaneiksi Nuorisopassin pilottiin. Kiinnostuneita pyydetään olemaan yhteydessä perhepalvelukoordinaattori Tiina Haronojaan marraskuun loppuun mennessä. Mukaan valituille järjestetään lyhyt koulutus.

Nuorisopassin tuottaa Dyme Solutions Oy. Se on nykyisin käytössä esimerkiksi Porissa.