Lavian Anna-Kaisa Hautala ensimmäisellä vaalisijalla Kankaanpään kirkkoherran vaalissa

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on asettanut Kankaanpään seurakunnan kirkkoherran viran hakijat vaalisijoille. Ehdokkaita on kaksi.

Ensimmäisellä vaalijalla on Säkylä-Köyliön seurakunnan kirkkoherran viransijainen Anna-Kaisa Hautala. Hän on virkavapaalla Lavian seurakunnan kirkkoherran virasta. Toisella vaalisijalla on Länsi-Porin seurakunnan kirkkoherra Mika Kyytinen.

Ehdokkaat antavat vaalinäytteet Kankaanpään kirkossa pidettävässä messussa. Anna-Kaisa Hautalan vuoro on 19. tammikuuta ja Mika Kyytisen 26. tammikuuta.

Seurakuntalaiset valitsevat kirkkoherran 9. helmikuuta.