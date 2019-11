Lapsia ahdisteltu Nokialla – poliisi pyytää vihjeitä

Nokialla poliisin tietoon on tullut tapauksia, joissa lapsia on ahdisteltu eri tavoin. Ilmoituksia on tehty neljä.

Torstaina aamukahdeksalta ala-asteikäinen tyttö oli menossa kouluun, kun Vihnuskadulla Starkin puistossa oli nuori mies tullut keskustelemaan ja houkuttelemaan tätä sivummalle. Tyttö oli jatkanut matkaansa koululle. Polkupyörällä liikkeellä ollut mies seurasi lähes perille saakka.

Aamupäivällä Kankaantaankadun ja Ilkantien välillä alakoululaisen tytön perässä oli kulkenut nuorehko mies, mahdollisesti yläasteikäinen poika. Hän oli tarttunut takaapäin kiinni tyttöön. Tyttö oli huutanut ja päässyt pakoon.

Aamupäivällä kymmenen aikaan oli Taivalkunnantiellä pysähtynyt pakettiauto, jota ajanut mies houkutteli ala-asteikäistä poikaa kyytiin. Kuljettaja oli hieman tukeva ja hänellä oli iso tumma parta. Aiemmin syksyllä on ilmoitettu myös vastaavasta tapauksesta, jossa pakettiautossa ollut mies oli pyytänyt lasta auton kyytiin.

Perjantaina poliisi sai tiedon aiemmin tapahtuneesta mahdollisesta lapsien houkuttelusta. Iäkkäämpi mies oli jutellut lapsille ja kertonut ostavansa näille karamellia. Hän oli todennut, ettei kotona saisi puhua asiasta. Tämä olisi tapahtunut kaupungin keskustassa Nesteen läheisyydessä.

Havaintoja ja vinkkejä tapauksiin liittyen pyydetään joko puhelimitse numeroon 0295 445 888 tai sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.pirkanmaa@poliisi.fi. Poliisi muistuttaa, että esimerkiksi arvailuja epäillyistä tekijöistä ei pidä kirjoitella sosiaalisen median kanaviin, vaan tiedot pitää lähettää poliisille. Henkilön leimaaminen netissä epäillyksi voi myös täyttää rikoksen tunnusmerkistön.

Mikäli uusia tapauksia ilmenee, on tilanteesta ilmoitettava välittömästi hätänumeroon 112.