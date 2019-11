U-käännöksen tehnyt poliisiauto mukana kolarissa Sastamalassa

Sastamalassa valtatiellä 12 kolaroitiin sunnuntaina iltapäivällä. Onnettomuudessa oli mukana poliisiauto.

Sisä-Suomen poliisi kertoo, että tämän hetken tietojen mukaan poliisiauto oli ollut tekemässä U-käännöstä. Takaa tullut auto osui poliisiautoon ja kierähti katolleen.

Siviiliauton kuljettaja toimitettiin sairaalaan tarkastettavaksi. Tapahtumien kulkua selvitetään.

Onnettomuutta tutkii Lounais-Suomen poliisi.

