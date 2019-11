51 upeaa kohdetta, joista 16 yksityiskoteja – Sastamalan Joulutalot julkaistu!

Sastamalan Joulutalot -tapahtuman kohteet on julkaistu. Mukana on yhteensä 51 paikkaa.

“Kohteita on jokaisen makuun ja ne on pyritty suunnittelemaan saatujen toiveiden mukaisesti. Tapahtuman tarkoituksena on tuoda joulutunnelmaa ja hyvää mieltä sekä samalla edistää maaseutukaupunkimme yrittäjyyttä”, kertoo maaseutujohtaja Katariina Pylsy.

Mukana on kuusitoista on yksityiskotia. Julkisia kohteita on kolmekymmentä ja kirkkoja viisi.

“Tarjolla on muun muassa jouluruokia, hevosajeluja, myyjäisiä ja muita jouluelämyksiä. Lauletaan, iloitaan ja nautitaan. Joissakin kohteissa voi nauttia perinteisiä jouluruokia tai rauhoittua jouluseimen äärellä”, tunnelmoi Pylsy.

Sastamalan Joulutalot -tapahtuma järjestetään sunnuntaina 8. joulukuuta kello 12-18. Poikkeavat aukioloajat on mainittu kohteiden esittelyissä erikseen.

Kaikki Sastamalan Joulutalot löytyvät tapahtuman kotisivuilta osoitteesta www.wanhattalot.fi.