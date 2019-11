“Jännitti tottakai, silti oli rauhallinen ja itsevarma olo” – Amanda Kotaja kelasi maailmanmestariksi

Maiju Torvinen

Vampulan Urheilijoiden Amanda Kotaja on naisten ratakelauksen T54-luokan sadan metrin maailmanmestari. Kilpailu käytiin Dubaissa.

“Finaali jännitti tottakai, mutta silti oli rauhallinen ja itsevarma olo. Tiesin välierän perusteella, että olen hyvässä kunnossa ja mihin pystyn”, sanoi Amanda Kotaja.

Maailmanmestaruus on toinen peräkkäinen. Uusi ei kuitenkaan tullut samalla konseptilla kuin edellinen. Amanda Kotaja on vaihtanut Jussi-Pekka Kurtin valmennukseen. Harjoittelussa ja välinepuolella on tehty isoja uudistuksia.

Amanda Kotaja kelaa nykyisin kelauskapuloilla. Dubaihin ne teki toinen maailmanmestari eli Leo-Pekka Tähti. “Voi sanoa, että suurin asia tämän ylivoimain takana oli juuri se, että sain nämä minun käteen sopiviksi muotoillut kapulat käyttööni”, Kotaja iloitsee.

Dubaissa Amanda Kotaja kelaa vielä 400:llä metrillä. Tavoitteena on finaali.

Maailmanmestaruus toi Amanda Kotajalle paikan Tokion paralympiakisoihin.