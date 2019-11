Sastamalasta avin valvonnassa neljä yksikköä

Kuvakaappaus

Aluehallintoviraston valvonnassa on Sastamalassa neljä yksikköä. Sosiaali- ja terveysjohtaja Päivi Tryyki antoi asiasta valtuustolle selvityksen.

Asia nousi esiin, kun Karkussa toimivan Pihlajalinnan Ikipihlaja Annen tapaus tuli julkisuuteen. Valvonnassa ovat ikäihmisten hoivakodeista myös Attendon Amanda Pehulassa ja Mehiläisen Villa Marttilanharju Vammalassa.

- - JATKUU MAINOKSEN JÄLKEEN - -

- - MAINOS LOPPUU - -

Edellä mainittujen yksiköiden toiminta on luvanvaraista.

Ilmoituksenvaraista toimintaa harjoittavista yksiköistä valvonnassa on Palvelukoti Vähäropo Kutalassa. Se on tarkoitettu mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Yksikön palveluja käyttää pääsääntöisesti Tampere. Sastamalasta asukkaita on neljä. Ilmoituksenvaraista toimintaa ei säädellä samalla tavalla kuin luvanvaraista.