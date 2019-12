Soratiet hyllyvät pitkin Satakuntaa

Satakunnassa soratiet ovat pehmenneet runsaisen sateiden vuoksi. Ensiapuna on levitetty mursketta, mutta sitä on käytettävissä rajallisesti ja apu on lyhytaikainen.

Runsaista sateista kärsivät yleensä eniten savisella maalla peltoaukean laidalla olevat soratiet. Niiden kuivatus on muutoinkin haasteellista.

Tienkäyttäjät toivovat usein tiekarhua paikalle. ELY-keskuksen mukaan höylääminen ei kuitenkaan kannata. Raskas kalusto pehmittää soratien pintaa entisestään sekä heikentää sen kuntoa ja ajettavuutta.

Ainoa keino tilanteen parantamiseksi on uuden murskeen levittäminen pahimpiin paikkoihin. Tällä keinolla saadaan kuitenkin tilannetta parannettua vain muutaman päivän ajaksi.

Lounais-Suomessa sorateiden osuus maanteistä on neljäsosa. Niillä kuitenkin ajetaan vain kaksi prosenttia liikenteestä.