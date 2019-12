Asesepät tähtäävät kasvuun Sastamalasta

Miia Perenius

Sastamalassa Tyrväänkylän verstaassaan Ensio Firearms Oy valmistaa yksilöllisiä kiväärejä alusta loppuun. Nuoret yrittäjät kehittävät yritystään merkittävällä laitehankinnalla.

Yrittäjä Riku Hannukainen osti asesepän liiketoiminnan eläköityvältä Jyri Jaloselta vuonna 2016. Hannukaisen kiinnostus alaan heräsi jo varhain. Hän on aina pitänyt käsillä tekemisestä. Myös metsästysharrastus on kulkenut pitkään mukana yhdistäen työn ja harrastuksen. Päättyvän vuoden alusta mukaan tuli Toni Käräjämies, joten nyt Ensio Firearms on kahden aseenvalmistajan yritys.

“Meidän osaamisemme ja erikoisuus on nimenomaan kivääripuolella”, sanoo Riku Hannukainen.

Ensio Firearmsin tuotteisiin kuuluu kiväärimallisto, jonka aseissa on kattavat säätömahdollisuudet. Yritys valmistaa myös asiakkaan toiveiden mukaisesti kustomoituja aseita.

Yritykseen haluttiin hankkia CNC-jyrsin, koska se mahdollistaa erilaisten uusien koneistuksien tekemisen ja nopeuttaa monia työvaiheita. Tuotannon kehittämisen kannalta on myös ensiarvoisen tärkeää, että yrityksellä on nykyaikainen konekanta. Lisäksi automaatio vapauttaa keskittymään

enemmän käsityönä tehtäviin viimeistelyihin.

“Tällainen kone ei ole yleinen asesepän pajoissa, joten se on ihan täysin kilpailuvaltti meille”, Hannukainen kertoo.

Ensio Firearms sai Leader Joutsenten reitiltä investointitukea CNC-ohjattuun työstökeskushankintaan. Leader-tuen hakuprosessi vaati Riku Hannukaisen ja Toni Käräjämiehen mukaan jonkin verran paperityötä, mutta sähköinen asiointipalvelu saa kehuja heiltä.

Vaikka yritys on investoinut uuteen konekantaan, iso osa työvaiheista vaatii edelleen manuaalista työstämistä. Siksi yrityksen ehkä tärkein pääoma on kuitenkin ammattitaito, joka takaa suomalaisena käsityönä valmistetut aseet moneen eri käyttöön.

Toni Käräjämies, Riku Hannukainen ja Jyri Jalonen. Taustalla uusi CNC-työstökeskus.