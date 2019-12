Suositulla Ritajärvellä 20 000 kävijää

Sastamalassa Ritajärven luonnonsuojelualueesta on tullut tunnettu ja suosittu retkeilykohde. Kävijöitä on päättyvänä vuonna ollut arviolta noin 20 000.

Ritajärven luonnonsuojelualue on luonnonympäristöltään pienten erämaisten metsäjärvien ja niiden laskupurojen varsien yhtenäinen ja vaihteleva kokonaisuus. Valittavana on kolme merkittyä reittiä. Valkeajärvi on pituudeltaan 2,3 kilometriä, Ylinen Ritajärvi 4,4 kilometriä ja Alinen Ritajärvi 4,8 kilometriä. Ne voi myös yhdistää yhdeksi kolmen järven kierrokseksi, jolle mittaa kertyy noin kahdeksan kilometriä.

Luonnonsuojelualue on perustettu ELY-keskuksen rahoituspäätöksellä vuonna 2015.