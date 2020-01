Kokemäki huutokauppaa Villiönsuvannon rantatontit

Uuden Villiönsuvannon asuntoalueen tontit ovat Kokemäellä myynnissä. Rantatonteista isoimman huutokauppa on käynnissä nettisivustolla.

Villiönsuvannon alueella on yhteensä 24 tonttia. Niistä neljä on omarantaisia rantatontteja, jotka ulottuvat Kokemäenjoen vesirajaan saakka. Rantatontit myydään yksitellen ja kaikki on tarkoitus saada ensi kesään mennessä kaupaksi.

Arkeologiset tutkimukset Villiönsuvannossa jatkuvat keväällä. Alueella on rautakautinen asuinpaikka. Se dokumentoitiin viime syksynä arkeologisten kenttätöiden yhteydessä.