Sastamalalainen nainen osallisena pikkuvelan takaa paljastuneessa rikosvyyhdessä

Poliisi on selvittänyt laajaa rikoskokonaisuutta, jossa on mukana sastamalalainen nainen. Hänen lisäkseen epäiltyjä on iso joukko.

Vyyhti alkoi selvitä törkeän ryöstön tutkinnassa. Sastamalalainen nainen sekä kaksi miestä ja toinen nainen tunkeutuivat ruoveteläisen miehen asuntoon joulukuun alussa. He anastivat television ja pelikonsolin.

Nelikko otettiin välittömästi teon jälkeen kiinni. Motiiviksi paljastui 40 euron velka. Epäillyt ovat syntyneet 80- ja 90-luvuilla. Asiaa on tutkittu törkeänä ryöstönä, törkeänä kotirauhan rikkomisena, ampuma-aserikoksena ja ampuma-aserikkomuksena.

Tutkinnan yhteydessä saatujen tietojen perusteella paljastui kuusitoista huumausainerikosta poliisin laajassa yhteisoperaatiossa. Kotietsintöjä suoritettiin kymmenen ja useita henkilöitä noudettiin kuulusteluun. Epäillyt ovat pääosin virtolaisia aikuisia. Heitä on nyt kuusitoista, mutta määrä tulee esitutkinnan jatkuessa kasvamaan.

Törkeään ryöstöön osallistuneen miehen jäljiltä selvisi myös metsästysrikos. Hän oli ampunut isänsä veljen aseella maakotkan.