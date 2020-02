Tulva kastellut peltoja Kokemäenjoella ja Loimijoella

Sateet ovat jälleen nostaneet virtaamia ja vedenkorkeuksia. Tulvatilanne äityi paikoin kuluvan talven pahimmaksi Etelä-Satakunnassa.

ELY-keskuksen mukaan Kokemäenjoen keskiosalla ja Loimijoella on peltoalueita laajasti tulvan alla. Rakennuksille vahinkoja ei kuitenkaan aiheutune.

Virtaama oli kasvamassa Loimijoessa noin 180 kuutioon sekunnissa. Se on suunnilleen saman verran kuin joulun alla, jolloin tämän talven tulvatilanne oli tähän asti pahin. Kokemäenjoen virtaama oli nousemassa noin 650 kuutioon sekunnissa.

Hyyderiski pienenee kevään lähestyessä. Ongelmat ovat kuitenkin edelleen mahdollisia, jos pakkaskausi vielä tulee.

Kriittisin tulvatilanne on Etelä-Satakunnassa. Juoksutusta korkealla olevasta Säkylän Pyhäjärvestä pienennettiin lähes kolmasosaan, koska vesi nousi Euran keskustassa. Tiedossa on ainakin yhden kellarin kastuminen. Eurassa vesi on ollut kymmenen senttiä ylempänä kuin aiemmassa ennätyksessä vuoden 2012 syksyltä.