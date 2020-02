Matkailuoppaat palkitsivat Huittisten museon Reisuköpillä

Huittisten museo / Satu Rantala

Paikalliset matkailuoppaat ovat myöntäneet Reisuköpin eli Matkasauvan Huittisten museolle. Tunnustus on järjestyksessään yhdestoista.

Matkailuoppaat vievät opastettavia ryhmiään tutustumaan Huittisten museoon ja tarvittaessa toimivat siellä oppaina. “Oppaat ovat hyvin tyytyväisiä yhteistyöhön Huittisten museon kanssa”, kertoo Sastamalan Oppaiden varapuheenjohtaja Leena Myllyniemi. Yhdistyksen toimialueeseen kuuluu myös Huittinen, josta jäseninä onkin useita oppaita.

“Huomiomme ovat kiinnittäneet Huittisten museon monipuolisuus ja hienot näyttelyt, joihin kuuluu myös valtakunnallisesti merkittäviä kokoelmia”, toteaa Leena Myllyniemi. Perusnäyttelyssä on kokoelmat, jotka esittelevät niin presidentti Risto Rytin elämää kuin kuvanveistäjä, professori Lauri Leppäsen taidetta. Maan laajuinen merkitys on myös Huittisista löytyneellä hirvenpääveistoksella, jonka tarkka kopio on museossa nähtävillä.

Erityisesti matkailuoppaat arvostavat Huittisten museon työtä paikallishistorian säilyttämiseksi. “Tästä kertoo esimerkiksi hieno ja runsas talonpoikaisesineistö”, mainitsee Leena Myllyniemi.

“Huittisten museolla on takanaan mittava pitkän linjan kulttuurihistoriallinen toiminta, mutta se on pystynyt vastaamaan hyvin myös nykyajan haasteisiin”, kiittää Leena Myllyniemi. Esimerkkeinä hän mainitsee elämykselliset kesänäyttelyt ja juuri aloitetun museon ystävätoiminnan. “Huittislaiset oppaat ovat innolla lähdössä mukaan museon ystäviksi”, Myllyniemi lupaa.

Reisuköpin Huittisten museon johtaja Satu Rantala ottaa vastaan iloisin mielin. “Tunnustuksen saaminen on museolle suuri kunnia ja kiitollisuuden aihe”, hän sanoo. “Työstä saatu tunnustus lämmittää aina mieltä ja kannustaa jatkamaan samaan tapaan. Tämä vajaa vuosi Huittisten museossa on ollut minulle todella antoisaa aikaa, olen saanut tutustua sekä monipuoliseen museoon että moniin uusiin ihmisiin – joista monet ovat osoittautuneet suuriksi museon ystäviksi ja mahtaviksi yhteistyökumppaneiksi”, Rantala kertoo.

“Huittisten museota on hoidettu vakaalla ammatillisella otteella. Näin on luotu pohja, jolle on hyvä rakentaa museon tunnettuutta sekä asiakkaita palvelevaa toimintaa”, luonnehtii Satu Rantala. “Toiveeni on päästä kehittämään museota yhdessä laajan yhteistyöverkoston kanssa – sekä asiakkaita että yhteistyökumppaneita kuunnellen”, hän toteaa. “Siksi tuntuukin erityisen hyvältä saada matkailuoppaiden tunnustus, joka rohkaisee jatkamaan uusien yhteistyömahdollisuuksien ideointia ja on myös oiva muistutus yhteistyön voimasta.”

Reisuköppi on tunnustus yhteistyökumppanille

Sastamalan Oppaat jakaa Reisuköpin eli Matkasauvan joka vuosi kansainvälisenä matkailuoppaan päivänä 21. helmikuuta tai sen lähitienoossa. Tunnustus myönnetään kiitoksena hyvästä yhteistyöstä.

Valtakunnallinen Suomen Opasliitto on perustettu vuonna 1974 ja Sastamalan Oppaat vuonna 1979.

Kansainvälistä matkailuoppaan päivää on vietetty vuodesta 1989.

Sastamalan matkailuoppaiden lisäksi Sastamalan Oppaisiin kuuluvat myös Huittisten, Punkalaitumen ja Lavian matkailuoppaat.

Reisuköpit

2020 Huittisten museo

2019 Sastamala Gregoriana

2018 Vanhan kirjallisuuden päivät

2017 Ritajärven luonnonsuojelualue

2016 Galleria Akseli

2015 Nahkaverstas Eliisa Marjaana

2014 Talonpoikaismuseo Yli-Kirra

2013 Herra Hakkaraisen talo

2012 Lahjatalo ja Galleria Ansa Puntalo

2011 Herkkujuustola

2010 Anneli Keinonen