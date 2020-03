“Erittäin merkittävä investointi” – Jättikanalan rakentaminen alkaa Säkylässä

Pixabay

Säkylässä ovat Kieku Oy:n kanalahankkeen lupa- ja muut prosessit edenneet. Rakentaminen on määrä aloittaa nopeasti ja tuotanto käynnistyisi jo loppuvuodesta.

Ensimmäisen vaiheen investointi on kuusi miljoonaa euroa. Alueelle nousee lattiakanaloiden lisäksi kasvattamo ja pakkaamo. Rakentaminen aloitetaan heti rakennusluvan myöntämisen jälkeen.

“Kieku on parhaillaan hankkimassa tuotantolaitokseensa uusinta modernia tekniikkaa, joka mahdollista tehokkaan ja ympäristöystävällisen toiminnan”, kertoo toimitusjohtaja Juha Lehto. Yhtiön omistaa neljätoista munantuottajaperhettä. Suurista kotimaisista munanpakkaamoista Kieku on ainoa, joka on kokonaan kotimaisessa omistuksessa.

Yhtiö investoi hankkeeseen kaikkiaan 24 miljoonaa euroa. Alue on kooltaan 27 hehtaaria.

Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää luonnehtii investointia suuruudeltaan erittäin merkittäväksi. “Kunta toimii säkyläläisten yritysten kanssa kumppanuuden hengessä”, hän toteaa.

Tontin myymisestä päättää kunnanhallitus maanantaina.