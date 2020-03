VaLePalta kylmää kyytiä Lakkapäälle

Hannu Moilanen

Mestaruusliigassa Vammalan Lentopallo oli tyly isäntä Lakkapäälle. Vieraat joutuivat nöyrtymään 3-0 (25-12, 25-23, 25-17).

VaLePa lähti peliin ennakkoluulottomasti ja hyvällä itseluottamuksella. Arttu Lehtimäki pyöritti peliä monipuolisesti ja palkittiin joukkueensa parhaana. Molemmat keskimiehet David Pettersson ja Mikko Karjarinta kiittivät hyvistä passeista. Aaro Nikula esitteli onnistunutta hakkuripeliä. Olli Kunnarin tarkka vastaanotto helpotti passarin työtä. Ilari Toimelan hyökkääminen oli lähes virheetöntä ja vastaanotto parani loppua kohden oikein hyvälle tasolle. Maininnan ansaitsee myös Risto Ruoholan rauhallinen liberotyöskentely.

Vieraiden pelissä näkyi pitkä tappioputki. Lakkapää antoi VaLePalle kolmeen erään peräti 21 pistettä suorilla virheillä.

“Täytyy olla tyytyväinen, että meillä on laaja pelaajarintama, jota pystymme hyödyntämään”, sanoi päävalmentaja Janne Kangaskokko. Tämä on tärkeää, koska VaLePalla on edessä tiukka neljän pelin viikko. Kangaskokko kiitteli joukkueensa ilmettä sekä kentällä että treenisalilla.

