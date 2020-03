Huittisissa kirjastot kiinni, Sastamalassa pääkirjaston aukioloa supistettu ja kirjastoauto ei liikennöi

Samuli Kinnari

Koronavirustilanne vaikuttaa kirjastojen palveluihin.

Huittisissa kirjastot on suljettu. Lainat voi palauttaa palautusluukkuun. Varausten noutoaikaa jatketaan noutoilmoituksesta neljä viikkoa eteenpäin.

- - JATKUU MAINOKSEN JÄLKEEN - -

- - MAINOS LOPPUU - -

Sastamalassa pääkirjasto on avoinna maanantaista torstaihin kello 12-18 ja perjantaisin kello 10-16. Lauantaisin se on suljettu. Muut kirjastot ovat avoinna normaalisti. Kirjastoauto ei liikennöi. Tapahtumat kirjastoissa on peruttu.

Kirjastojen muutokset ovat voimassa toistaiseksi.