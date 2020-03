Huittinen hyvittää varhaiskasvatusmaksuja

Koronatilanteen vuoksi Huittisten kaupunki hyvittää varhaiskasvatusmaksuja. Poissaolon on oltava vähintään kaksi viikkoa putkeen ja siitä on ilmoitettava etukäteen.

Kaupunki ei peri varhaiskasvatusmaksua 18. maaliskuuta alkaen, kun huoltajat vastaavat itse lastensa hoidosta koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Hyvityksen edellytyksenä on, että lapsi on vähintään kaksi viikkoa yhtäjaksoisesti poissa kunnallisesta varhaiskasvatuksesta. Poissaolosta on myös ilmoitettava hoitopaikkaan etukäteen.

Järjestely jatkuu valtioneuvoston asetuksen määrittelemän ajan.

Sastamalassa maksujen hyvityksistä päätettiin jo aiemmin. Lasten jäädessä kotihoitoon hyvitys myönnetään ennakkoon ilmoitetuilta poissaolopäiviltä.