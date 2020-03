Maajoukkueryhmässä sastamalalaisittain vahva edustus

Päävalmentaja Joel Banks on nimennyt miesten lentopallomaajoukkueen ison ryhmän. Listalla on 33 pelaajaa.

Vammalan Lentopallosta mukana ovat hakkuri Aaro Nikula, yleispelaaja Niko Suihkonen ja keskipelaaja Mikko Karjarinta. Paikallisesti tuttuja nimiä ovat myös passari Eemi Tervaportti, hakkuri Lelu Ojansivu, yleispelaajat Elviss Krastins ja Sakari Mäkinen sekä keskipelaaja Sauli Sinkkonen.

Koronatilanne on sotkenut myös maajoukkueen valmennussuunnitelmia. “Tilanne on tämä ja teemme kaikkemme näissä olosuhteissa”, Joel Banks lupaa. “Heinäkuussa olisi nyt tavoitteena päästä tekemään töitä yhdessä”, hän sanoo. Tarkoituksena on kutsua noin 25 pelaajaa treenaamaan ja näyttämään osaamistaan. Tavoitteena ovat EM-kilpailut vuonna 2021.

Maajoukkueen apuvalmentajana toimii Sami Kurttila. Hän valmensi VaLePan Suomen mestaruuteen kaksi kertaa.