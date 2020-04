Satakunnan rauhalliseen koronatilanteeseen monia syitä

Pixabay

Koronavirusepidemian tilanne on Satakunnassa rauhallinen. Syitä on useita.

Satasairaalan infektioyksikön mukaan taustalla todennäköisesti ovat matkustelun väheneminen ja voimassa olevat sosiaaliset rajoitukset. Tartuntojen jäljittämisessä ja epidemian rajaamisessa on myös onnistuttu hyvin.

Sairaanhoitopiiri sekä kuntien tartuntataudeista vastaavat hoitajat ja lääkärit tekevät yhdessä työtä aktiivisesti. Alueen yksityisiin toimijoihin on solmittu hyvät kontaktit.

Koronavirustartuntoja on Satakunnassa varmistettu 34. Osastolla on yksi potilas. Hän ei kuitenkaan ole tehohoidossa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoo paikkakunnat, joilla on todettu yli viisi tartuntaa. Satakunnasta listalla ovat vain maakunnan suurimmat kaupungit Pori ja Rauma. Niissä tartuntoja on yhteensä 23. Tämän perusteella muualla maakunnassa tapauksia on yhteensä yksitoista.

Rauhallisesta tilanteesta huolimatta Satakunnassa on varauduttu epidemian laajenemiseen. Näytteiden ottamista on lisätty kapasiteetin kasvaessa.