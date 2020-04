Pääskysestä ei päivääkään – Pian nähdään, kelpaako Karhiniemen sillan hotelli pesimiseen

Timo Murtojärvi, Infra Road

Timo Murtojärvi, Infra Road

Huittisissa Karhiniemen sillalla pesii yksi maamme suurimmista räystäspääskyjen yhdyskunnista. Pareja on vuosittain tavattu 40-50.

Karhiniemen silta on parhaillaan remontissa. Kannen alapuolelle rakennetaan umpinainen työteline, joka estää lintujen pesinnän. Lisäksi siltapalkkien teräsrakenteiden pintakäsittelyn vuoksi kolmisenkymmentä pesää on jouduttu poistamaan.

Räystäspääskyille on rakennettu työmaan tuntumaan väliaikainen hotelli. Siinä on keinotekoisia pesiä ja paikkoja omatekoisille pesille. Tämä on lieventämistoimi, jota Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella käytetään ensimmäistä kertaa.

Nyt odotellaan pääskyjen saapumista. Silloin nähdään, hyväksyvätkö linnut hotellin evakkoasumuksekseen. Asiasta kiinnostuneille muistutetaan, että paikkaa pitää tarkkailla riittävän välimatkan päästä.

Pesien poistaminen ja pesinnän häirintä ovat vaatineet poikkeusluvan.