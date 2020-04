Sastamala valmistautuu tilaamaan suojatarvikkeita 0,4 miljoonalla

Pixabay

Suojavarusteiden saatavuus on koronavirusepidemian vuoksi heikkoa. Sastamala hankkii pääosan tarvitsemistaan hoitotarvikkeista Tuomi Logistiikalta. Yhtiö ei ole kuitenkaan pystynyt vastaamaan suojavarusteiden tarpeeseen.

Kaupungilla on tarve hankkia suu-nenäsuojia, hengityssuojia, suojakäsineitä, suojatakkeja, suojalaseja, visiirejä, kenkäsuojia, suojamyssyjä ja käsihuuhdetta. Näiden arvoksi arvioidaan alustavasti noin 400 000 euroa. Summa voi tarkentua ylös- tai alaspäin epidemian kestosta riippuen.

Sosiaali- ja terveysjohtaja Päivi Tryyki on tehnyt viranhaltijapäätöksen, jonka mukaan kaupunki hankkii suojatarvikkeita vallitsevassa tilanteessa tarpeen mukaan myös muilta asianmukaisilta toimittajilta kuin Tuomi Logistiikalta. Hankinta ylittää hankintalain mukaisen EU:n kynnysarvon. Suorahankinta on perusteltu, koska varsinainen toimittaja ei pysty toimittamaan tarvittavaa määrää suojavarusteita. Toiminnan turvaamiseksi suojavarusteiden hankinta on ehdottoman välttämätöntä.

Kaupungin hallintosäännön mukaan toimialajohtaja päättää hankinnoista 60 000 euroon saakka. Sosiaali- ja terveysjohtajalle on kuitenkin epidemiatilanteen vuoksi delegoitu kaikista hankinnoista päättäminen.