Videon on kuvannut ja editoinut Sastamalan kaupungin kulttuuripalveluiden tuottaja Iida-Amalia Nikkilä.

Koronavirusepidemian vuoksi Sastamalassa ei voitu järjestää perinteistä museo- ja harrasteajoneuvojen paraatia.

Tapahtuma on kerännyt kaksisataa kulkupeliä ja tuhansia katsojia kaupungin keskustaan. Ajoneuvoja on ollut tulossa enemmän kuin rajallisen paikoitustilan vuoksi on voitu ottaa mukaan.

Paraati on järjestetty peräkkäin 22 kertaa.