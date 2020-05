Huittisissa tuoksuu uusi asfaltti.

Päällystys on käynnissä Mommolassa valtatien 12 ja kantatien 41 risteyksessä. Työ tehdään ilta- ja yöaikaan.

Uutta pintaa saa tällä viikolla myös Korvenkyläntie lähellä kantatien 41 risteystä. Työt alkavat niin ikään Kangastiellä, jossa ne jatkuvat lähes kolme viikkoa.

Tielläliikkujien on syytä noudattaa varovaisuutta. Työmaiden kohdalla on alennettu nopeusrajoitusta ja paikalla on liikenteenohjaus.