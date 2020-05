Kaupunki tulee VaLePaa, Herra Hakkaraisen taloa, Vanhan kirjallisuuden päiviä ja Sastamala Gregorianaa vastaan korona-ahdingossa

Herra Hakkaraisen talo

Sastamala on auttamassa yhdistysmuodossa toimivia yhteistyökumppaneitaan korona-ajan aiheuttamassa ahdingossa.

Kaupungilta on toivottu vastaantuloa taloudellisiin ongelmiin. Yhdistykset eivät voi hakea yrityksille tarkoitettuja tukia.

Taito Satakunta ylläpitää Herra Hakkaraisen taloa, joka on ollut kiinni koronaepidemian vuoksi. Kaupunki on maksamassa yhdistykselle toiminta-avustuksen täysimääräisesti ja vuokra puolitetaan maaliskuun puolivälistä toukokuun loppuun.

Vammalan Lentopallolle kaupunki on tilittämässä tulevan kauden yhteistyösopimuksen korvauksen etupainotteisesti. Markkinointitoimenpiteistä laaditaan erillinen, täsmennetty sopimus.

Kulttuuritapahtumista muun muassa Vanhan kirjallisuuden päiville ja Sastamala Gregorianalle on myönnetty avustukset. Niitä kaupunki ei ole lähtemässä perimään takaisin. Tapahtumien pitämättä jäämisestä huolimatta kuluja on jo syntynyt, eikä kaikkia varauksia ole voinut enää perua. Yhdistysten tavoitteena on järjestää tilanteeseen sopivaa korvaavaa ohjelmaa.

Kaupunginhallitus päättää linjauksista.