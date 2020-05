Sastamala ei kuittaa kyläyhdisten kiinteistöveroja, mutta avustaa koronan karsimaa toimintaa täysimääräisesti

Jani Hanhijärvi

Useat kyläyhdistykset ovat anoneet Sastamalalta kiinteistöveron maksamisesta vapautusta tai kiinteistöveron määrää vastaavan korona-avustuksen myöntämistä.

Kaupunki ei ole pyyntöihin myöntymässä. Yleishyödyllisessä käytössä oleville kiinteistöille on määrätty yleistä kiinteistöveroprosenttia selvästi alempi kiinteistöveroprosentti. Yhdenvertaisuusperiaatteen näkökulmasta kiinteistöveroa ei kuitenkaan ole kokonaan poistettu.

Sastamala ei ole pidättänyt kiinteistöverosta vapauttamista koskevaa ratkaisuvaltaa erikseen itsellään. Tällöin toimivalta kiinteistöverosta vapauttamisesta on Verohallinnolla, joka ratkaisee hakemukset.

Tekninen lautakunta on aiemmin myöntänyt kyläyhdistyksille kiinteistöveron määrää vastaavan avustuksen. Tästä on kuitenkin luovuttu, koska käytännön on todettu olevan kiinteistöveron kiertämistä.

Kyläyhdistyksille kaupunki on myöntämässä niin sanotut normaalit toiminta-avustukset täysimääräisesti. Näin tehdään, vaikka useat toiminnot jäävät koronavirusepidemian vuoksi toteutumatta.

Myös kylien kattojärjestö Sastamalan Kylät on anonut kiinteistöveron suuruista avustusta kolmelletoista rekisteröidylle kyläyhdistykselle.

Asia on kaupunginhallituksen käsiteltävänä.