Päiväkotiketju Touhula aloittaa yt-neuvottelut. Sastamalan päiväkotia ne eivät koske.

Yhtiön mukaan suurin osa päiväkodeista on taloudellisesti vakaita. Niiden toimintaan ei ole suunnitteilla muutoksia.

Yt-neuvottelujen ulkopuolelle on rajattu yli 140 päiväkotia. Mahdollisesti suljettavia päiväkoteja on enintään 43. Yt-neuvottelujen piirissä on 420 henkilöä.

Touhula on yrityssaneerauksessa.