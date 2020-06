Taas uusi koronavirustartunta Satakunnassa

Satakunnassa on todettu toinen uusi koronavirustartunta rauhallisen jakson jälkeen. Tapaukset eivät liity toisiinsa.

“Potilas on hiljattain Suomeen työnsä takia saapunut ulkomaalainen henkilö”, kertoo ylilääkäri Raija Uusitalo-Seppälä SataDiagin infektioyksiköstä. “Tapaukseen ei arvioida liittyvän epidemian leviämisen riskiä”, hän toteaa.

Sairastunut on ollut työnantajan järjestämässä omaehtoisessa karanteenissa. Hän on tartuttavuusaikana tavannut vain yhtä henkilöä. Tämä kontakti on asetettu karanteeniin.

“On erittäin tärkeää, että kaikki lievästikin oireilevat hakeutuvat testiin”, sanoo Raija Uusitalo-Seppälä. Asianmukaisista hygieniatoimista ja turvaväleistä on myös syytä huolehtia.

Satakunnassa on nyt varmistettu yhteensä 55 tartuntaa.

Koronavirusepidemia on tavoitteena pitää sammutettuna maakunnassa.