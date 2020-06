Tienvarsien arvokkaita puita kartoitetaan, Köyliössä maamme pisimpiin kuuluva koivukujanne

Pixabay

Satakunnassa kartoitetaan tienvarsipuuston hoitotoimenpiteiden tarpeita. Inventointi tehdään tänä kesänä.

Maakunnan tienvarsipuustossa on joitakin valtakunnallisesti arvokkaita kulttuuriympäristökohteita. Säkylässä Köyliön Kirkkosaareen vievä kahden kilometrin mittainen koivukujanne on yksi maamme pisimpiä lajissaan. Se on mainittu valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön aluekuvauksessa. Koivukujanne on uusittu vuosina 2009-2016.

Arvokkaan tienvarsipuuston inventoinnin perusteella ELY-keskus laatii listan hoitotoimenpiteiden tarpeista. Hoitoleikkaukset tehdään ensi vuonna.