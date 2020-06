Uusi koronatapaus ilmi Satakunnassa, tartunta lienee saatu kolmisen viikkoa sitten

Pixabay

Satakunnassa on todettu uusi koronavirustapaus.

Tuorein tartunta on todennäköisesti saatu Porin seudulla jo kolmisen viikkoa sitten. Altistuneet on kartoitettu ja asetettu karanteeniin.

Koronatartuntoja ei Satakunnassa todettu loppukeväästä pitkään aikaan. Parin viikon sisällä niitä on kuitenkin tullut ilmi useampia.

“Huolena on, että koronavirusinfektiota voi olla laajemminkin liikkeellä ja siksi varotoimia on syytä edelleen noudattaa”, sanoo infektioyksikön ylilääkäri Raija Uusitalo-Seppälä. Hyvästä käsihygieniasta sekä oikeasta yskimis- ja niistämistavasta on tärkeää huolehtia. Väenkokouksia kannattaa välttää ja turvavälit on pidettävä.

Koronavirustapauksia on Satakunnassa todettu yhteensä kuusikymmentä. Maakunta on edelleen matalan ilmaantuvuuden aluetta. Sairaalahoidossa koronaviruspotilaita ei ole.