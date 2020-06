Esko Valtaojalle ja Vivi-Ann Sjögrenille Warelius-palkinnot

Vanhan kirjallisuuden päivillä on jaettu Warelius-palkinnot Esko Valtaojalle ja Vivi-Ann Sjögrenille. Saajat julkistettiin tapahtuman avajaisissa YouTubessa.

Esko Valtaoja on avaruustähtitieteen emeritusprofessori. Hänet tunnetaan yleistajuisista tietokirjoista luonnontieteen ja filosofian alalta. Vivi-Ann Sjögren on kirjailija ja näyttelijä, joka on kirjoittanut matka- ja ruokakirjoja, oppikirjoja ja ruoka-aiheisia lehtijuttuja.

Suomen tietokirjailijat myöntää Warelius-palkinnon. Tunnustusta on jaettu vuodesta 1985 alkaen.