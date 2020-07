Uusi koronavirustartunta saatu Satakunnasta

Pixabay

Satakunnassa on todettu uusi koronavirustapausta.

Tauti on saatu maakunnan alueelta. Tarkempi lähde ei kuitenkaan ole selvinnyt.

Sairastunut on hyväkuntoinen. Hän on kotona eristyksessä. Altistuneet on kartoitettu ja asetetaan karanteeniin.

Koronavirustartuntoja on Satakunnassa todettu yhteensä 61. Edellisestä tapauksesta ehti kulua kaksi viikkoa.

Sairaanhoitopiiri kehottaa hengitystieinfektioon sairastuneita hakeutumaan herkästi testiin jo oireiden alkuvaiheessa. Näin mahdolliset koronavirustapaukset löydetään muiden infektioiden joukosta ja tartunnat saadaan estettyä. Julkisen terveydenhuollon pisteissä näytteitä on nyt otettu toistasataa vuorokaudessa.