Koronavirusinfektiota liikkeellä Satakunnassa, uusi tartunta

Pixabay

Satakunnassa on todettu yksi uusi koronavirustapaus. Tartunnan saaneen oireet ovat lieviä ja hän on kotonaan eristyksessä.

Altistuneita on varmistunut tähän mennessä kuusi. Heidät on asetettu karanteeniin.

Tartunnan lähdettä selvitellään vielä. Todennäköisimmin se on peräisin maakunnan alueelta.

Rauhallisesta tilanteesta huolimatta Satakunnassa on koronavirusinfektiota liikkeellä. Hyvästä hygieniasta huolehtiminen on tärkeätä muistaa.

“Töihin ja harrastuksiin ei pidä mennä sairaana. Suuria väkijoukkoja on edelleen syytä välttää”, sanoo infektioyksikön osastonylilääkäri Tuomas Nieminen.

Kaikki hengitystieinfektiot kuormittavat tällä hetkellä terveydenhuoltojärjestelmää merkittävästi. Oireiset on testattava koronaviruksen varalta. Satakunnassa on näytteitä otettu nyt ennätyksellistä tahtia yli 200 päivässä. Kierroksessa on myös muita hengitystieinfektioita, muun muassa rinoviruksen aiheuttamaa.