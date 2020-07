Satasairaalassa kahdella työntekijällä koronatartunta

Pixabay

Kahdella Satasairaalan päivystyksen työntekijällä on todettu koronatartunta. Sairastuneiden oireet ovat lieviä.

Kummassakaan tapauksessa tartunnan lähdettä ei ole voitu varmistaa. Toinen tartunta saattaa olla peräisin maakunnan ulkopuolelta.

Työntekijät eivät ole olleet potilastyössä. Altistuneita potilaita ei ole todettu.

Sairastuneilla on työpaikan ulkopuolella yhteensä kuusitoista lähikontakia. Heidät on asetettu karanteeniin. Työpaikalla läheisesti altistuneita ja karanteeniin asetettuja on lähes kaksikymmentä.

Tartuntojen ehkäisemiseksi Satasairaalan päivystyksessä on otettu käyttöön kirurgisen suunenäsuojuksen käyttö kaikissa tehtävissä toistaiseksi. Tavanomaisia hygieniakäytäntöjä on edelleen tiukennettu.

Satakunnassa koronatilanne ei ole erityisen hankala, mutta tautia on kuitenkin liikkeellä. Näytteenottoon pitää hakeutua herkästi, jos akuutteja hengitystieoireita ilmaantuu. Tällaisessa tilanteessa on erityisen tärkeää pysyä kotona, jotta mitää hengitystieinfektiota ei levitetä eteenpäin.