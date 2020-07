Työttömien määrä kaksinkertaistui Punkalaitumella

Antero Alenius

Koronaepidemia ravistelee työllisyystilannetta. Synkissä luvuissa näkyvät myös lomautukset ja vaille kesätyöpaikkaa jääneet opiskelijat.

Punkalaidun on normaaliin aikaan loistanut alhaisella työttömyydellä. Nyt tilanne on heikentynyt sielläkin. Työttömiä työnhakijoita oli Punkalaitumella kesäkuun lopussa 138. Määrä on kaksinkertainen verrattuna vuoden takaiseen. Työttömyysprosentiksi kirjattiin 12,3.

Kokemäen työttömyysaste oli 12,8 prosenttia, Sastamalan 12,4 prosenttia ja Huittisten 11,3 prosenttia.

Harvassa kunnassa työttömyysprosentti jäi alle kymmenen. Yksi näistä Säkylä, jossa se on 9,2.

Pirkanmaan työttömyysprosentti on 16,5 ja Satakunnan 14,3 sekä koko maan 15,8.