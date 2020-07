Kolme uutta koronatartuntaa Satakunnassa

Pixabay

Satakunnassa on tullut ilmi kolme uutta koronaviruksen aiheuttamaa infektiota.

“Kaksi tapausta liittyy aiemmin todettuihin, eivätkä siksi ole yllättäviä”, kertoo infektioyksikön ylilääkäri Raija Uusitalo-Seppälä. Potilaat ovat olleet karanteenissa.

Kolmas sairastunut on työikäinen henkilö. Tapaus ei tiettävästi liity aiempiin. On mahdollista, että tartunta on peräisin kotimaan matkalta ja joukkotapahtumasta. Lähdettä ei kuitenkaan ole varmistunut.

Epidemia ei ole ohi, vaikka koronaviruksen esiintyvyys on maakunnassa edelleen matala. “On siis tärkeää, että väestö muistaa varotoimet”, korostaa Uusitalo-Seppälä. Käsien peseminen, turvavälit, oikea yskimistekniikka ja sairaana kotona pysyminen on tärkeää. Testiin tulee hakeutua matalalla kynnyksellä.

Satakunnassa on todettu yhteensä 71 koronaviruksen aiheuttamaa tartuntaa.