Satakunnassa kolme uutta koronatartuntaa

Koronatartuntoja on Satakunnassa todettu kolme lisää. Tapauksilla ei ole yhteyttä keskenään.

Yksi tartunnoista on peräisin Riikan matkalta ja siellä positiiviseksi todetulta henkilöltä. Muut kaksi ovat kahdelta aiemmin diagnosoidulta sairastuneelta.

Satakunnassa on koronatartuntoja varmistettu yhteensä 76. Kahden viikon aikana maakunnassa uusien tapauksien esiintyvyys on ylittänyt maan keskiarvon, mutta on edelleen matala. Kontaktit on huolellisesti selvitetty ja valtaosa tapauksista liittyy kahteen tartuntaketjuun.