Kiikan uimahalli huutokaupattavana ilman pohjahintaa

Sastamalan kaupunki pyrkii Kiikan uimallista eroon nettihuutokaupalla. Pohjahintaa ei ole asetettu, mutta myyjä pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjoukset.

Kiikan uimahallissa on iso, keskikokoinen ja pieni allas. Kohteeseen kuuluu myös muun muassa toimistotiloja. Pinta-alaa on noin 930 neliötä.

Kaupassa on kysymys uimahallitiloihin oikeuttavien osakkeiden myymisestä. Uimahalli on kiinteisöosakeyhtiön kellarikerroksessa. Rakennuksessa on myös muun muassa apteekki sekä lounaskahvila sekä asuntoja.

Kaupunki lakkautti uimahallin toiminnan kaksi vuotta sitten. Rakennus on valmistunut vuonna 1968.

Huutokauppa päättyy 7. syyskuuta.