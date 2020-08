Vilhelmiina Prihtille ja Aliisa Vuoriselle biitsin SM-pronssia

Beach volleyn naisten SM-pronssit kuittasivat Vilhelmiina Prihti ja Aliisa Vuorinen. Kiertueen finaaliturnaus on käynnissä Tampereella.

Mitali on Vilhelmiina Prihtille ja Aliisa Vuoriselle jo kolmas perättäinen. Viime vuonna he ottivat hopeaa ja toissa vuonna pronssia. Kumpikin on valittu beach volleyn kauden naisjunioriksi, Vuorinen kahdesti ja Prihti kerran.

Loppuotteluissa kohtaavat naisissa Riikka Lehtonen ja Niina Ahtiainen sekä Taru Lahti-Liukkonen ja Anniina Parkkinen, miehissä Jyrki Nurminen ja Santeri Siren sekä Pekka Piippo ja Pyry Topio.