Lähijunaliikenteen tarve todistettu Pirkanmaalla, Sastamala mukana kampanjassa

VR Group

Pirkanmaalla lähijunapilotin tulokset näyttävät positiivisilta. Näin siitäkin huolimatta, että koronatilanne karsi ihmisten liikkumista ja palveluja.

Erityisesti on piristynyt työmatkaliikenne Nokian ja Tampereen välillä. Matkustajien määrä raiteilla kasvoi alkuvuonna yli 45 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan.

“Uudet lähijunavuorot ovat tarjonneet kaupunkilaisille joustavat yhteydet sekä ympäristöystävälliset matkustustavat. Pilotti tukee merkittävällä tavalla Nokian asemanseudun sekä keskustan elinvoimaisuuden kehittämistä”, kertoo kaupunkikehitysjohtaja Mikko Nieminen.

Kokeilulle tavoitellaan jatkoa. Pilotti päättyy kuluvan vuoden lopussa.

Käynnissä on Pirkanmaan liiton koordinoima kampanja. Sen tavoitteena on vakinaistaa uudet junavuorot ja monipuolistaa liikkumisen mahdollisuuksia. Sastamala on myös mukana kampanjassa.