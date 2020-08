Tatu ja Patu pistivät postimerkit sikin sokin

Otava / Pertti Nisonen

Sastamalalaisten Aino Havukaisen ja Sami Toivosen lastenkirjoista tutut Tatu ja Patu seikkailevat postimerkeissä. Uusimman aluevaltauksen kaksikko ottaa haltuun omaan tyyliinsä ilman estoja.

“Tätä työtä oli kiva tehdä, koska meille annettiin varsin vapaat kädet merkkien suunnitteluun”, iloitsevat Aino Havukainen ja Sami Toivonen. He halusivat venyttää perinteisiä postimerkkien rajoja ja testata teknisiä kikkoja, joita eivät ole päässeet kirjoissa toteuttamaan.

“Mietimme, miten Tatu ja Patu itse suhtautuisivat tähän heille suotuun suureen kunniaan ja miten he hoitaisivat homman, jos olisivat itse päävastuussa projektista”, Aino Havukainen ja Sami Toivonen kertovat. “Ei siis mikään ihme, että outolalaiskaksikon jäljiltä postimerkkivihkon merkit ovat sikin sokin ja merkeissä on reikiä ja repeämiä”, he jatkavat.

Tatun ja Patun postimerkkivihkossa on kuusi erilaista kotimaan ikimerkkiä. Se ilmestyy keskiviikkona 2. syyskuuta.