“Markkinointikonsultin palkkaaminen ei ole saanut kannatusta” – Kokemäellä kaivataan liiketoimintaa Peipohjan risteykseen

Kokemäellä valtatien 2 varteen Peipohjan risteykseen kaavoitetulle liiketontille havitellaan yritystoimintaa. Seitsemän valtuutettua esittää lobbarin tai markkinoinnin ammattilaisen pestaamista asiaa edistämään.

Peipohjan risteysalueen kehittäminen on ollut pitkään esillä. Valtuustoaloitteissa asiaa on nostettu esiin vuosina 2014 ja 2017. Kaupungin näkyvyyttä valtatien varressa on parannettu kahdella mainostaululla.

Nyt jätetyssä valtuustoaloitteessa nostetaan esiin merkittävän toimijan etsiminen. Tällainen voisi olla esimerkiksi jakeluyhtiö tai elintarvikeketju.

Kaupunginjohtaja Nina Kivi on valmistellut kaupunginhallitukselle esityksen, jonka mukaan kaupunki ei lähde palkkaamaan myynti- tai markkinointihenkilöä.

Valmistelussa muistutetaan, kaupungilla on yhteistyösopimus Prizztechin kanssa. Kaupunginjohtaja ja teknisen osaston maankäytön ammattilaiset ovat yhdessä Prizztechin toimijoiden kanssa tehneet sekä markkinointia että etsineet liiketoimintaa. Liiketoimintaa tavoitellaan koko ajan sekä Peipohjan risteyksen liiketontille että laajemmin koko kaupungin alueelle.

Kaupunki on saanut tarjouksia konsulteilta ja niitä on esitelty kaupunginhallitukselle. Konsultin palkkaaminen ei kuitenkaan ole saanut kannatusta.